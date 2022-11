Ricerca di veterinari, infermieri ed assistenti sociali in Olanda, colloqui per assunzioni a Teramo

Il mercato del lavoro olandese cerca medici veterinari, infermieri e assistenti sociali.

Per giovedì 10 e venerdì 11 novembre Eures Abruzzo in collaborazione con Eures Olanda e l'Università di Teramo ha organizzato una due giorni dedicata ai colloqui per quei giovani intenzionati a fare un'esperienza di lavoro nella terra dei tulipani.

Nel corso delle due giornate sarà presente l'azienda Vetwork, una delle più importanti agenzie olandesi di selezione del personale specializzata nel settore veterinario, e verranno illustrati i profili professionali per opportunità di lavoro e tirocino in Olanda, con percorsi personalizzati di assistenza e supporto per l'inserimento lavorativo e linguistico.