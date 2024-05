Ricostruzione Post-Sisma: La Conferenza dei Capigruppo fa il Punto sul Superbonus 110%

Ieri, 3 maggio 2024, si è tenuta la Conferenza dei Capigruppo presieduta da Roberto Santangelo, Presidente del Consiglio Comunale dell'Aquila, per discutere il contributo del 110% (Superbonus) per la ristrutturazione edilizia in relazione alla ricostruzione degli edifici nei comuni colpiti dai sismi del 2009 e del 2016.

All'incontro erano presenti i consiglieri comunali capigruppo, il Direttore dell'Ufficio Speciale Ricostruzione Sisma 2016, Vincenzo Rivera, e il responsabile dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell'Aquila, Salvatore Provenzano.

La conferenza ha rappresentato un'opportunità per fare il punto sulle risorse disponibili per completare la ricostruzione nei comuni colpiti dai sismi.

"Rimaniamo vigili sull'evolversi delle procedure normative, in costante dialogo con gli Uffici Speciali e Roma", ha commentato il Presidente Santangelo.