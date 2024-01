Ricostruzione post-sisma a L'Aquila: Dopo 14 anni, riconsegnati 14 alloggi Ater

Nella frazione di Paganica, nel comune dell'Aquila, è stato ufficialmente riconsegnato il fabbricato dell'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica (Ater), a oltre 14 anni dal devastante sisma che ha colpito la zona nel 2009. L'intervento di demolizione e ricostruzione ha riguardato uno stabile situato in Via Corrado Pasqua, numeri civici 8/10/12, il quale ospita 14 alloggi di 70 metri quadrati ciascuno, distribuiti su tre corpi scala di accesso, oltre a cantine e autorimesse corrispondenti.

L'immobile è stato completamente ristrutturato e ora vanta moderni comfort, tra cui riscaldamento centralizzato con pompa di calore radiante a pavimento, impianto fotovoltaico, ascensore, sistema di recupero delle acque meteoriche e apertura automatica delle basculanti delle autorimesse. L'architetto Isabella Torlone, funzionario dell'Ater, ha supervisionato il processo di ricostruzione, mentre l'ingegnere Giuseppe Renzo Santini, titolare dello studio tecnico SEPRIM S.a.s. con sede a Trevi (Perugia), è stato responsabile della progettazione, direzione lavori e sicurezza. L'impresa esecutrice dei lavori è stata la KS Costruzioni s.r.l. con sede a Teramo. L'importo complessivo dell'opera è stato di 2.742.095,27 euro.

La riconsegna di questi alloggi segna un passo significativo nella lunga fase di ripresa e ricostruzione post-sisma, offrendo una nuova speranza agli inquilini che potranno finalmente fare ritorno alle loro abitazioni completamente rinnovate.