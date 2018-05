Ricostruzione post sisma a Sulmona, 500 pratiche ferme per mancanza di personale

"Cinquecento pratiche per la ricostruzione post-sisma di L'Aquila ferme al Comune di Sulmona". Lo dice l'Ordine degli architetti. "Un problema che si trascina da tempo - spiegano il presidente, Edoardo Compagnone, e il consigliere, Antonio Bolino, - a poco è valso anche il supporto tecnico fornito dall'Ance per incrementare il personale in servizio negli uffici della ricostruzione".

"Nell'ultimo semestre - aggiungono - sono state esaminate circa 200 pratiche di abitazioni classificate A, fuori cratere, ma i tecnici hanno richiesto integrazioni fotografiche e documentali difficilmente reperibili, dato che sono trascorsi 9 anni. Su 200 pratiche, sono arrivate agli uffici comunali 30 integrazioni".

Per l'Ordine degli architetti manca il personale: "Più di due anni fa - il comune ha indetto un bando per il reclutamento di due unità tecniche da impegnare nell'ufficio sisma, che va avanti con un responsabile, tre tecnici di Abruzzo Engeenering inviati dall'Ance, e un impiegato assunto dopo il concorso.