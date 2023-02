Ricostruzione post sisma lavori in piazza Duomo, modifiche alla viabilità nel centro dell'Aquila

Da oggi lunedì 27 febbraio e fino al prossimo 5 giugno sarà modificata la viabilità nell'area di piazza Duomo all'Aquila, per consentire l'esecuzione del primo lotto dei lavori di ristrutturazione della stessa piazza: lo rende noto l'assessore comunale alla Polizia municipale Laura Cucchiarella.

In particolare, non sarà più possibile raggiungere Piazza Duomo percorrendo Via Sallustio e Via Patini e le interdizioni al transito riguarderanno la stessa via Patini (tratto compreso tra Piazza Duomo e Via Tre Marie), mentre per i veicoli superiori a quattro metri e mezzo di lunghezza il divieto sarà esteso anche alla parte compresa tra le intersezioni con via Tre Marie e via Sallustio; saranno chiuse via Marrelli, nel tratto compreso tra piazza Duomo e via Tre Marie, e via Tre Marie, nel tratto compreso tra Via Marrelli e Via Cavour.

Su piazza Duomo non si potrà transitare e parcheggiare all'altezza delle intersezioni con via Patini, via Marrelli, via Cavour e dal lato della Cattedrale di San Massimo.

Sarà inoltre obbligatorio svoltare a sinistra in uscita su piazza Duomo da Via Cimino e da Via Crispomonti. Nel tratto di capo piazza tra corso Federico secondo e corso Vittorio Emanuele sarà istituito un doppio senso di marcia.

"Per garantire l'accesso ai residenti e ai mezzi di soccorso su via Sassa - spiega l'assessore Cucchiarella - sarà concesso il transito ai soli veicoli autorizzati, utilizzando via Cavour in entrata e la stessa via Sassa in uscita in direzione via Sallustio. Allo stesso modo sarà consentito ai soli autorizzati l'accesso in Via Roio".

L'assessore Cucchiarella conclude raccomandando "a tutti gli utenti della strada di rispettare le disposizioni contenute nell'ordinanza, al fine di creare il minor disagio possibile, in attesa di vedere l'opera di riqualificazione conclusa. Anche in questo caso ci scusiamo per il disagio, ma si tratta di un intervento importante, a tutto beneficio dell'Aquila e degli Aquilani".