È stato riaperto un tratto dei portici aquilani, da Piazza Duomo a Via Tre Marie, un bel segnale per la città che quotidianamente si sforza e lotta per recuperare una normalità che prima il sisma poi l'emergenza Coronavirus hanno messo a dura prova.

Entro la fine del mese, al massimo i primi di agosto, si ipotizza anche la riapertura nel tratto di portici che va da via Tre Marie a via Sallustio.