Rigopiano: Al Via i Lavori per il Giardino della Memoria, Simbolo di Ricordo e Resilienza

Sono iniziati i lavori per la realizzazione del Giardino della Memoria a Rigopiano, nel luogo dove, il 18 gennaio 2017, una valanga distrusse l'hotel omonimo causando la morte di 29 persone. Il Comitato dei parenti delle vittime, che ha annunciato l'inizio dei lavori sui social, esprime soddisfazione per questo traguardo raggiunto dopo un lungo e difficile percorso.

Il progetto prevede la realizzazione di 29 blocchi di marmo, ciascuno dedicato a una delle vittime della tragedia. Le opere sono state donate da un'associazione di Orosei (Nuoro), che ha coinvolto la comunità locale per rendere possibile la commemorazione. Il Giardino della Memoria si propone non solo come luogo di ricordo, ma anche come monito affinché tragedie simili non si ripetano.

"Dopo anni di attesa – si legge nel post del Comitato su Facebook – hanno finalmente preso il via i lavori per il giardino della memoria, che verrà realizzato con le opere marmoree donate dall'associazione di Orosei. Anche questo è stato un lungo, tortuoso ed impegnativo percorso, ma non abbiamo mollato e non molleremo fino alla fine. Quello che è successo a Rigopiano e i nostri 29 Angeli non dovranno mai essere dimenticati, perché la loro morte si poteva e si doveva evitare".

Il Giardino della Memoria diventerà così un simbolo di ricordo e resilienza, affinché la memoria delle vittime resti viva nel tempo e serva da lezione per il futuro.