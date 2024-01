Rigopiano, Nuovi Sviluppi in Corte d'Appello: Depositate Memorie Difensive

La seconda udienza del 2024 in Corte d'Appello riguardante la tragedia di Rigopiano è giunta a conclusione intorno alle 12:10. Durante l'udienza, l'avvocato Arturo Messere, rappresentante legale dell'ex capo di gabinetto della Prefettura di Pescara Leonardo Bianco, ha preso la parola. Successivamente, è stata depositata la memoria difensiva relativa al tecnico Tino Chiappino. L'intervento conclusivo è stato affidato all'avvocato Massimo Manieri, difensore del funzionario del Comune di Farindola Enrico Colangeli.

Manieri, nel ribadire gli argomenti già esposti in primo grado che hanno portato all'assoluzione del suo assistito, ha presentato nuovi elementi cruciali. Ha dichiarato: "Abbiamo prodotto oggi in aula la Clpv appena realizzata dal Comune dell'Aquila e al vaglio del Coreneva. Questo documento è in grado di fornire una situazione estremamente efficace per quel che riguarda i movimenti valanghivi sul territorio ed anche fornire elementi di carattere preventivo."

L'avvocato ha poi continuato sostenendo che se il sindaco di Farindola Lacchetta e il funzionario Colangeli avessero avuto accesso a questo strumento, prodotto dalla Regione ma mai realmente adottato, avrebbero potuto evacuare l'Hotel poi colpito dalla valanga. Manieri ha concluso affermando che le responsabilità per la tragedia di Rigopiano devono essere individuate altrove.

L'udienza si concluderà mercoledì 17 con la discussione degli avvocati di altri imputati assolti in primo grado, mentre il 24 sarà la volta degli interventi molto attesi dei legali dell'ex prefetto Provolo e della dirigente Ida De Cesaris.