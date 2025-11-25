Rigopiano, appello alla verità: familiari rompono il silenzio in aula

Nel processo d’appello a Perugia, il Comitato Vittime di Rigopiano ribadisce la richiesta di giustizia a nove anni dalla tragedia, chiedendo responsabilità definite e decisioni chiare.

«Non cerchiamo miracoli, ma dopo nove anni vogliamo che la morte dei nostri cari non venga archiviata come un semplice incidente privo di colpe». Con queste parole Marcello Martella, segretario del Comitato Vittime di Rigopiano e padre di Cecilia, una delle 29 vittime della valanga del 18 gennaio 2017, ha espresso all’ANSA il sentimento che accompagna i familiari in questa fase cruciale.

Il processo in corso davanti alla Corte d’Appello di Perugia è ormai alle battute finali. Le parti civili si sono schierate sulle stesse linee indicate dal sostituto procuratore generale Paolo Barlucchi, che nella requisitoria ha sostenuto un impianto accusatorio in continuità con quello del primo grado. Per Martella e per le altre famiglie, questa lunga battaglia giudiziaria rappresenta un percorso iniziato subito dopo la tragedia, un viaggio che li ha portati da Pescara a L’Aquila, passando per Roma, fino all’attuale sede processuale umbra. «Abbiamo assistito a sentenze che per noi sono state delle buffonate – ha dichiarato – ma non abbiamo mai rinunciato a chiedere responsabilità certe».

Una delle novità più significative di questo grado di giudizio riguarda il reinserimento nel processo dei sei funzionari regionali, tornati nel perimetro accusatorio dopo la decisione della Corte di Cassazione dello scorso dicembre. Un passaggio che il comitato giudica essenziale: «È fondamentale che siano nuovamente parte del procedimento – ha aggiunto Martella – perché in precedenza erano stati esclusi».

Il Pg Barlucchi ha richiesto condanne analoghe a quelle del primo grado per i due tecnici provinciali, per l’ex sindaco di Farindola e per un tecnico comunale. Per i sei dipendenti della Protezione civile regionale, la richiesta è di 3 anni e 10 mesi di reclusione.