Rigopiano, rinviato a novembre il processo d’appello bis a Perugia

La Corte d’Appello di Perugia ha aggiornato l’udienza al 17 novembre, dopo la relazione introduttiva della giudice a latere, che ha ricostruito fatti e iter giudiziario della tragedia.

È stato rinviato al 17 novembre il processo d’appello bis per la Valanga di Rigopiano, in corso davanti alla Corte d’Appello di Perugia. La decisione è arrivata al termine della prima udienza, dedicata alla relazione introduttiva della giudice a latere, che ha ripercorso dettagliatamente la dinamica dell’evento e le fasi salienti del lungo procedimento giudiziario.

Il nuovo calendario prevede per la prossima udienza la requisitoria del sostituto procuratore generale Paolo Berlucchi, che esporrà le conclusioni dell’accusa davanti ai giudici. In quella stessa sede, la Corte valuterà eventuali istanze delle parti, che al momento non sono state presentate.

Il processo rappresenta una fase cruciale per l’accertamento delle responsabilità penali legate alla tragedia del 18 gennaio 2017, quando una valanga travolse l’Hotel Rigopiano di Farindola, causando la morte di 29 persone tra ospiti e personale.

L’iter giudiziario, complesso e segnato da diversi gradi di giudizio, è arrivato all’appello bis dopo l’annullamento parziale della precedente sentenza da parte della Corte di Cassazione. Al centro del procedimento vi sono le presunte negligenze nella gestione delle segnalazioni di pericolo, dei piani di evacuazione e della catena di allerta durante le ore precedenti alla valanga.

Il nuovo passaggio processuale sarà quindi determinante per definire responsabilità individuali e assetti giuridici di una delle vicende più drammatiche della recente storia abruzzese, che continua a rappresentare una ferita aperta per i familiari delle vittime e per l’intera comunità.