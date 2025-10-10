Weekend di sole e alta pressione, ma con piogge locali su Sardegna e Sicilia

Un promontorio anticiclonico protegge gran parte dell’Italia, ma una perturbazione mediterranea porterà instabilità su alcune aree insulari con piovaschi isolati e nebbie mattutine.

Il fine settimana sarà dominato da un robusto campo di alta pressione che garantirà tempo stabile e soleggiato sulla maggior parte della Penisola. Tuttavia, un’area di bassa pressione mediterranea in movimento dalla Spagna verso est raggiungerà i settori occidentali italiani, portando qualche disturbo atmosferico, in particolare su Sardegna e Sicilia.

La circolazione depressionaria, attualmente attiva sulla Spagna, si avvicinerà al bacino centrale del Mediterraneo nelle prossime 24-48 ore, lambendo la Sardegna con nuvolosità più compatta e fenomeni localizzati, mentre sulla Sicilia gli effetti saranno marginali e limitati a deboli piovaschi. Sul resto del Paese, l’azione dell’anticiclone con centro sul Regno Unito manterrà condizioni di stabilità atmosferica, con cieli sereni o poco nuvolosi.

La sola nota meteorologica degna di rilievo per il Nord e parte del Centro sarà la formazione di foschie dense e banchi di nebbia nelle ore notturne e al primo mattino, specie nelle aree di pianura e nelle vallate interne, in graduale dissolvimento nel corso della giornata.

Previsioni per il weekend

– Nord: foschie e nebbie locali al mattino su pianure e valli, con schiarite ampie e tempo asciutto durante la giornata. Sole prevalente sulle Alpi e nessuna precipitazione attesa.

– Centro: cielo sereno o poco nuvoloso con banchi di nebbia notturni e mattutini nelle zone interne e, localmente, lungo le coste.

– Sud e Isole: maggiore variabilità su Sardegna e Sicilia, dove non si escludono brevi rovesci o temporali isolati, soprattutto nella parte occidentale dell’isola sarda. Sul versante peninsulare, sole prevalente con qualche velatura e addensamenti nuvolosi sparsi sulla Calabria ionica.

Le temperature resteranno stazionarie o in lieve aumento, con valori tipici del periodo e punte miti soprattutto nelle ore centrali della giornata. I venti soffieranno moderati di scirocco sui Canali, deboli variabili o settentrionali altrove. Mari mossi quelli occidentali, poco mossi o localmente mossi i restanti bacini.

Nel complesso, il weekend sarà caratterizzato da condizioni meteo tranquille e gradevoli, con fenomeni limitati alle aree insulari, mentre il resto del Paese potrà contare su giornate di sole autunnale e temperature miti, ideali per attività all’aperto. L’instabilità potrebbe riproporsi all’inizio della prossima settimana, ma con dinamiche ancora da confermare.