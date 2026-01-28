Rischio idrogeologico, sopralluoghi e audizioni: la Commissione parlamentare arriva a Chieti

Missione istituzionale tra Chieti e Bucchianico, focus su frane e dissesto: incontri con sindaci, prefetto e vertici regionali per fare il punto sulle criticità

Giornata dedicata al rischio idrogeologico e sismico in Chieti. Giovedì 29 gennaio la Commissione parlamentare di inchiesta, presieduta da Pino Bicchielli, sarà in missione sul territorio, con una serie di sopralluoghi e audizioni rivolte ad amministratori e rappresentanti istituzionali.

Il programma prevede, in mattinata, una visita a Bucchianico, con sopralluogo in via Piane, area interessata da criticità legate al dissesto, e un incontro con il sindaco Renzo Di Lizio. Successivamente la delegazione si sposterà a Chieti per un’ispezione al sito della frana in località Santa Maria, seguita da un confronto con il sindaco Diego Ferrara. In agenda anche una tappa in Prefettura, dove è previsto un incontro con il prefetto Silvana D’Agostino.

Nel corso della giornata si svolgeranno inoltre le audizioni ufficiali. Tra i soggetti convocati figurano il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, accompagnato dal direttore generale Vincenzo Rivera, il direttore dell’Agenzia regionale di Protezione Civile, Maurizio Scelli, e il segretario generale dell’Autorità di bacino dell’Appennino centrale, Marco Casini.

Saranno ascoltati anche il sindaco di Chieti, il sindaco di Bucchianico, il procuratore della Repubblica di Chieti, Giampiero Di Florio, il presidente della Provincia di Chieti, Francesco Menna, e il geometra Di Nardo dell’Aca – Azienda Comprensoriale Acquedottistica.

La missione mira a raccogliere elementi tecnici e istituzionali utili all’attività della Commissione, con l’obiettivo di approfondire le criticità territoriali, valutare gli interventi in corso e definire eventuali strategie di prevenzione in un’area particolarmente esposta ai fenomeni di instabilità del suolo.