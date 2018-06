Rischio temporali nelle prossime ore, le aree interessate

L'alta pressione è in fase di rimonta sul Mediterraneo centrale e sull'Italia, ma sul suo fianco destro rimane ancora attivo un residuo flusso di correnti settentrionali che sarà in grado di innescare alcuni focolai temporaleschi pomeridiani in prossimità delle zone montuose.

Le zone a maggior rischio saranno le Alpi occidentali, in particolare i crinali delle Alpi Marittime e di quelle Cozie, i confini valdostani e del Verbano e, occasionalmente, le Prealpi lombardo-venete.

Per quel che riguarda le zone appenniniche qualche spot temporalesco pomeridiano è atteso sul settore centro-meridionale, dalla dorsale laziale meridionale fino a quella calabrese.

Non escluso qualche fenomeno temporalesco che dal basso Tirreno punterà le coste della Calabria, raggiungendole nel pomeriggio, sospinto da un residuo flusso di Maestrale che soffierà sul mare.

In ogni caso in serata si assisterà ad una rapida attenuazione dei fenomeni con ritorno a tempo stabile su tutta la penisola