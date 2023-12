Risparmiare sulle bollette gas: è possibile?

Anche se l’emergenza rincari sembra rientrata e, rispetto allo scorso anno le bollette si sono attestate su importi più vicini al periodo pre-crisi, in realtà il rischio che i prezzi possano tornare a salire è sempre presente. Per questa ragione, attuare tutti gli accorgimenti necessari per risparmiare sui costi del gas è sempre una buona idea, perché presto potrebbero tornare a salire.

Come fare, allora, per ottenere un risparmio?

Uno dei primi modi per ottenere subito un risparmio in bolletta è chiaramente quello di cercare le migliori offerte gas casa proposte dai diversi gestori. Questo comporta un lavoro di ricerca a monte e comparazione delle tariffe, ma non solo. Fermarsi a guardare solo i prezzi delle singole offerte, senza osservare bene la composizione dei costi e la tipologia di tariffa, può condurre in errore e, soprattutto, non far raggiungere il risparmio sperato. Dietro le singole tariffe si possono celare costi nascosti o secondari, possono variare in base alla fascia oraria, al giorno, alle variazioni di mercato. È bene, dunque, nella fase di confronto, passare in rassegna tutti questi elementi, commisurare l’importo della tariffa rispetto ai servizi offerti e scegliere quella più in linea in base alle proprie abitudini di consumo.

Ma è sufficiente per risparmiare in bolletta? Ecco come fare per abbattere ulteriormente i costi.

Limitare e ottimizzare i consumi

Optare per il gestore più conveniente e la tariffa più vantaggiosa non è l’unico modo per abbattere i costi, soprattutto se non si fa nulla per limitare i consumi. Alla fine, sono questi che fanno lievitare o restringere l’importo in fattura. Se si trascorre molto tempo in casa e si accende spesso il riscaldamento, bisognerebbe impostare il termostato a una temperatura adeguata, intorno ai 20.5 gradi, così da non creare un ambiente eccessivamente caldo all’interno e, allo stesso tempo, ridurre i tempi di accensione del riscaldamento.

Per quanto possibile, dunque, meglio adottare accorgimenti utili a limitare l’uso del gas. In questo senso, chiaramente, si possono adottare anche modalità di cottura alternativi, come quello a fiamma spenta.

Intervenire sulla casa

Un altro modo per risparmiare è implementare la capacità della casa di trattenere calore o di produrre acqua calda sanitaria in modo alternativo.

È possibile, ad esempio, sostituire gli infissi a favore di soluzioni più isolanti e in grado di mantenere la temperatura degli ambienti. Si può anche pensare di rinnovare l’impianto a favore del riscaldamento a pavimento o di una caldaia a condensazione. Agendo in questo senso è possibile abbattere i consumi del gas e di conseguenza i costi in bolletta.

Prestare attenzione alle proprie abitudini di consumo, effettuare piccoli interventi alla propria abitazione, ottimizzare l’impiego del gas e confrontare le tariffe a favore di quella effettivamente più vantaggiosa, sono tutti elementi che, insieme, possono abbattere il costo delle bollette. Questo vale sia in periodi di condizioni di mercato maggiormente stabili, sia in condizioni più variabili, come quelle che stiamo vivendo e che non permettono di prevedere in anticipo variazioni di prezzo della materia prima.