Rissa nel parco di Santa Caterina, video virale riaccende l’allarme sicurezza cittadina

Nuovo episodio di tensione nel centro di Pescara, residenti assistono dai balconi, il filmato circola online e tornano le richieste di controlli più frequenti

Nuovo episodio di tensione nel parco di piazza Santa Caterina, nel pieno centro di Pescara, dove nei giorni scorsi si è verificata un’accesa lite che ha coinvolto due persone straniere, entrambe in evidente stato di alterazione. La scena, avvenuta tra i palazzi della zona, ha attirato l’attenzione dei residenti, molti dei quali hanno assistito dai balconi, visibilmente preoccupati.

Uno dei presenti ha ripreso l’accaduto con il cellulare e il video, diffuso sui social network, è diventato in breve tempo virale, riportando al centro del dibattito la situazione di criticità che, secondo i cittadini, caratterizzerebbe stabilmente l’area dei giardini pubblici di piazza Santa Caterina.

Nel filmato si vede un giovane uomo che, per motivi non chiariti, resta per alcuni minuti sopra una donna sdraiata a terra, rivolgendole insulti e urlandole ripetutamente “Go home”. La donna, in evidente difficoltà, chiede più volte di essere lasciata stare. La situazione si sblocca solo dopo l’intervento di un’altra persona, che convince l’uomo ad allontanarsi, ponendo fine alla lite.

L’episodio ha riacceso le preoccupazioni dei residenti, che tornano a chiedere una maggiore presenza delle forze dell’ordine e controlli più costanti nella zona, considerata da tempo un punto sensibile del centro cittadino.