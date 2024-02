Rissa per Gelosia in Centro a Teramo: Due Donne Ferite

Una violenta lite scoppiata per gelosia ha coinvolto un uomo e tre donne, di cui due sono state ferite e ricoverate in pronto soccorso. L'episodio ha avuto luogo di recente nel centro di Teramo, e sono stati i carabinieri della Compagnia locale ad intervenire per sedare la situazione.

I protagonisti della rissa sono un uomo di 41 anni e tre donne di 51, 36 e 20 anni, tutti di origine extracomunitaria. Le due donne più anziane hanno dovuto ricevere cure mediche, con prognosi rispettivamente di 30 e 7 giorni. Fortunatamente, l'intervento rapido delle forze dell'ordine ha impedito conseguenze più gravi, e è stato sequestrato un paio di forbici utilizzate durante la lite.

Oltre a questo episodio, nelle ultime giornate i carabinieri della provincia di Teramo hanno effettuato quattro arresti. Tra questi, una cittadina extracomunitaria di 42 anni è stata arrestata dai carabinieri di Sant'Egidio alla Vibrata per falsa attestazione sulla propria identità personale, commessa nel 2016.

A seguire, i carabinieri di Alba Adriatica hanno arrestato un 44enne extracomunitario per violazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla propria consorte, mentre un altro 36enne è stato arrestato per spaccio di cocaina a un individuo di 52 anni.

Inoltre, i carabinieri di Cellino Attanasio hanno messo ai domiciliari un 76enne per violazione dei sigilli e danneggiamento di cose sottoposte a sequestro, commessi nel 2015.

Altre azioni dei carabinieri includono un allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento per un 65enne responsabile di maltrattamenti in famiglia a Notaresco, e il salvataggio di un uomo di 35 anni che aveva ingerito una grande dose di farmaci a Silvi.

Infine, durante controlli stradali, le aliquote Radiomobili di Alba Adriatica e Teramo hanno fermato quattro automobilisti in stato di ebbrezza alcolica, ritirando loro la patente di guida e affidando i veicoli a persone di fiducia.