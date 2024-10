Risse esplosive in centro: ferito fugge dall'ospedale, tensione alle stelle

Sabato sera di violenza in centro, con risse e feriti, mentre la città cerca di gestire la movida e l’insicurezza.

Un fine settimana turbolento ha visto nuovamente protagoniste le risse nel cuore della città, in particolare nella zona di piazza Della Pietrosa e in un bar di Corso Trento e Trieste. Un gruppo di cinque romeni è stato coinvolto in una serie di aggressioni che hanno suscitato preoccupazione tra i residenti e i commercianti locali. Questo episodio avviene a pochi giorni di distanza da un’altra aggressione che ha visto una donna di 37 anni ferita alla testa con una bottiglia di vetro davanti a un disco pub.

I fatti sono accaduti durante la serata di sabato, intorno all'ora di cena, quando il gruppo di romeni ha iniziato a litigare in piazza. Alcuni testimoni, preoccupati per la situazione, hanno allertato la polizia. Gli agenti sono intervenuti e sono riusciti a identificare due dei protagonisti della lite, ma la situazione non si è placata. Qualche ora dopo, un nuovo intervento è stato richiesto sul Corso, dove i medesimi individui si erano ritrovati in un bar, dando vita a un'altra rissa.

Durante questo secondo scontro, un partecipante è rimasto ferito a causa di un contenitore in metallo lanciato contro di lui. Un uomo sanguinante si è presentato al Pronto Soccorso dell’ospedale per ricevere cure, ma è poi fuggito senza ulteriori spiegazioni. I partecipanti alla lite hanno un'età compresa tra i 30 e i 35 anni e non sono stati segnalati minorenni tra di loro.

Le autorità stanno indagando sulle cause che hanno scatenato questi episodi di violenza, ipotizzando un possibile legame con contenziosi tra bande locali legati al traffico di droga nelle piazze della città. La situazione si fa sempre più preoccupante e alimenta il dibattito sulla sicurezza e sull'ordine pubblico, mentre la movida del sabato sera continua a rappresentare un problema per la comunità. Le istituzioni locali sono sotto pressione per trovare soluzioni efficaci che possano garantire la sicurezza dei cittadini e dei visitatori, senza compromettere la vivacità sociale della città.