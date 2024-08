Ritardi e Critiche sul Programma della Perdonanza Celestiniana: Un'altra Occasione Mancata?

Al primo agosto 2024, la comunità di L’Aquila si trova ancora in attesa del programma ufficiale della Perdonanza Celestiniana, la storica manifestazione religiosa e culturale che ogni anno attira migliaia di fedeli e turisti. A meno di tre settimane dall'inizio dell'evento, non è stato ancora reso noto il calendario delle attività e degli spettacoli che dovrebbero caratterizzare la celebrazione, alimentando così un crescente malcontento tra i cittadini e gli operatori turistici.

Luca D’Innocenzo, noto critico e osservatore della scena culturale aquilana, ha espresso il suo disappunto con un commento sui social media: "Come ogni 1° agosto... Anche questa volta il programma della #Perdonanza a 3 settimane dall'inizio è quello dell'anno precedente!". Le sue parole riflettono una frustrazione diffusa tra coloro che vedono nella Perdonanza non solo un evento religioso, ma anche un'opportunità di rilancio per la città.

A supportare il punto di vista di D’Innocenzo, l’avvocato Fausto Corti ha ulteriormente criticato la mancanza di tempestività nella presentazione del programma, evidenziando come tale ritardo comprometta il potenziale turistico della manifestazione: "Come fa notare Luca D'Innocenzo, a poco più di due settimane dal suo inizio ancora non c’è il programma della Perdonanza 2024. Non si conosce, quindi, quale sarà il tema culturale della manifestazione (ma questo è il male minore visto che da anni oscilla tra il karaoke e la sagra patronale). Soprattutto, diventa impossibile che possa svolgere una qualche funzione attrattiva o di incentivazione turistica, non essendo ipotizzabile che a metà agosto vi sia qualcuno in attesa di leggere il programma della Perdonanza per prenotare le sue ferie."

Corti continua, definendo la situazione come "la solita (ennesima) occasione di promozione del territorio buttata nella spazzatura, col milioncino di euro che servirà ad organizzarla." Queste parole sottolineano un problema persistente nella gestione della Perdonanza: la difficoltà di trasformare l'evento in una reale risorsa per l'economia locale e per il turismo.

La Perdonanza Celestiniana, istituita nel 1294 da Papa Celestino V, rappresenta un appuntamento di grande valore spirituale e culturale, unendo momenti di preghiera a iniziative artistiche e musicali. Tuttavia, l’incertezza organizzativa di quest'anno sembra minacciare la capacità di attrarre visitatori esterni, un elemento essenziale per la rivitalizzazione della città e la promozione del suo patrimonio storico e culturale.

Mentre le settimane avanzano, la speranza è che le autorità competenti possano rispondere alle critiche e fornire un programma dettagliato che rispecchi l’importanza e il prestigio della Perdonanza Celestiniana. Nel frattempo, cittadini e turisti restano in attesa di novità, nella speranza che quest'anno l’evento possa riservare sorprese positive e rappresentare un autentico valore aggiunto per L’Aquila.