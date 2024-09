Ritirata la patente a un 33enne: guida in stato di ebbrezza accertata

Un 33enne originario del Lazio è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza dopo essere stato fermato dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile. L'uomo è stato sottoposto a un test alcolemico con l'etilometro, in dotazione a tutte le pattuglie, e ha risultando positivo in entrambe le misurazioni. A seguito di questo accertamento, gli agenti hanno proceduto al ritiro della patente e hanno avvisato le autorità competenti.

Nel corso del recente weekend, le forze dell'ordine hanno intensificato i controlli sulla circolazione stradale, ispezionando 791 veicoli e identificando 1145 persone. Durante queste operazioni, sono state elevate 17 contravvenzioni al codice della strada, ponendo particolare attenzione al rispetto delle normative riguardanti l'uso di sostanze alcoliche e stupefacenti da parte di chi guida.

Questi interventi sono parte di un’iniziativa più ampia per garantire la sicurezza sulle strade e prevenire incidenti, evidenziando l'importanza della responsabilità alla guida. L'attenzione costante dei carabinieri serve a tutelare la comunità e a sensibilizzare gli automobilisti sui rischi legati all'ebbrezza al volante.