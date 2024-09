Ritrovato Sano e Salvo sul Lungomare di Martinsicuro il 45enne Scomparso da Montesilvano

È stato ritrovato ieri pomeriggio sul lungomare di Martinsicuro un uomo di 45 anni, scomparso da Montesilvano il 29 agosto scorso. L’uomo, che aveva fatto perdere le sue tracce, è stato rintracciato dai carabinieri di Martinsicuro il giorno dopo la denuncia di scomparsa presentata dai familiari, preoccupati per il suo improvviso allontanamento.

La Prefettura di Pescara, subito allertata, aveva attivato il “Tavolo Tecnico per il monitoraggio delle persone scomparse”, coordinando un'ampia attività di ricerca in collaborazione con le forze dell'ordine delle province limitrofe. Grazie a un’operazione di controllo sul territorio condotta dalla Prefettura di Teramo, una pattuglia di giovani carabinieri della Stazione di Martinsicuro ha riconosciuto l'uomo, che si aggirava in stato confusionale lungo il litorale.

L'uomo, la cui fotografia era stata distribuita alle pattuglie, è stato soccorso e rifocillato dai militari, che hanno rapidamente confermato la sua identità. I carabinieri hanno immediatamente contattato i genitori, che sono accorsi a Martinsicuro per riabbracciare il loro caro, mettendo così fine ad ore di angoscia.

L'efficace coordinamento tra le diverse forze di polizia ha permesso di risolvere la situazione in tempi rapidi, restituendo l’uomo alla sua famiglia sano e salvo.