Ritrovato il 54enne Disperso nei Monti: Trascorsa Notte al Freddo, Sta Bene

Un uomo di 54 anni, disperso da ieri pomeriggio sui monti di Faieto mentre cercava funghi, è stato ritrovato in buone condizioni dopo una notte al freddo

Questa mattina, intorno alle 8, un 54enne disperso da ieri pomeriggio nei boschi di Faieto è stato ritrovato da due volontari del Comune. L’uomo, che aveva trascorso una notte al freddo a 630 metri di altitudine, è stato trovato in buone condizioni di salute, nonostante il forte freddo e le difficili condizioni.

Il disperso era uscito di casa poco dopo le 14 di ieri, addentrandosi nei boschi con l’intento di cercare funghi. Con l’arrivo della sera, ha perso l’orientamento e non è riuscito a trovare il sentiero di ritorno. Dopo aver lanciato l’allerta ai soccorritori, non era riuscito a fornire indicazioni precise sulla sua posizione.

Immediatamente sono scattate le operazioni di ricerca da parte dei vigili del fuoco di Teramo, che sono proseguite per tutta la notte. Oggi, grazie anche al supporto dei volontari della Protezione Civile di Cortino, convocati dal sindaco Marco Tiberii, il 54enne è stato finalmente localizzato e messo in salvo. Le ricerche hanno coinvolto diversi gruppi di soccorso, che hanno operato incessantemente per garantire un esito positivo alla difficile situazione.