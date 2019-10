Rivocazione storica del passaggio di Celestino V a Iserna

Tra il 14 e il 15 ottobre del 1294 Papa Celestino V, il 192/o della Chiesa cattolica, si fermò a Isernia dopo l'elezione, il 5 luglio dello stesso anno, a Perugia e la successiva incoronazione, il 29 agosto, all'Aquila.

Da quel giorno sono trascorsi 725 anni e il Comune di Isernia ha voluto ricordare l'evento con il corteo storico "Il ritorno del Papa Santo".

Sono 126 i figuranti in abiti d'epoca che hanno sfilato da Piazza Celestino V alla Cattedrale dove sono conservate le due Croci che lui, il neo pontefice, donò alla città prima di partire alla volta di Napoli.

Isernia rivendica i natali di Pietro Angelerio (come pure un altro comune molisano, Sant'Angelo Limosano in provincia di Campobasso, ndr) e lo venera come Santo Patrono che da tutti i fedeli è chiamato affettuosamente "il santone".

A vestire i panni di Celestino V è stato l'attore isernino Mario Farina.