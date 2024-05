Roberto Santangelo: “Per Piano educativo 0-6 anni previsti più di 5 milioni di euro”

Muove i primi passi il nuovo Piano educativo 0 - 6 anni. Questa mattina l’assessore regionale all’Istruzione - Roberto Santangelo - ha riunito il tavolo tecnico inter-istituzionale 0-6 anni, organismo di consultazione e confronto per la programmazione regionale, per fissare i primi punti del nuovo piano educativo. La novità più rilevante è legata alla realizzazione della piattaforma digitale sulla quale gli Istituti inseriti nel piano educativo 0-6 anni saranno tenuti a depositare la documentazione necessaria all’attività.

“È un passaggio importante - ha commentato l’assessore Santangelo - che porta alla realizzazione di uno strumento informatico che snellisce l’attività burocratica richiesta agli istituti inseriti nel Piano educativo. Si tratta, insomma, di una misura di semplificazione amministrativa destinata ad agevolare il confronto tra la Pubblica amministrazione e gli operatori del settore”.

La piattaforma, che sarà operativa entro la fine di giugno, dovrà essere implementata dall’attività degli istituti stessi che saranno tenuti a caricare tutta la documentazione richiesta. Ma nel tavolo tecnico inter-istituzionale l’assessore Roberto Santangelo ha annunciato che saranno “Circa 5,3 milioni di euro le risorse a disposizione per l’anno 2024. Nello specifico - ha aggiunto - 4,2 milioni di euro risorse provenienti dal fondo nazionale e poco più di 1 milione di euro il cofinanziamento che garantisce la Regione Abruzzo. Le risorse di competenza regionale - ha spiegato Santangelo - saranno reperite dall’FSE Plus 2021-2027, nella cui programmazione abbiamo previsto una linea di finanziamento che riguarda direttamente il Piano educativo 0-6 anni”.