Rocambolesco Inseguimento per le Vie della Città, Arrestato Ladro di SUV

Ieri pomeriggio, 14 luglio, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Montesilvano hanno arrestato un uomo proveniente dalla provincia di Foggia, sorpreso a rubare un SUV. L'operazione si è svolta nell'ambito dei servizi di contrasto ai reati predatori predisposti dal Comando Provinciale.

Il Furto e l'Inseguimento

Verso le 15:00, un passante ha notato due individui sospetti armeggiare vicino a un SUV in sosta lungo Via Strasburgo e ha immediatamente chiamato il 112. Un equipaggio dell'Aliquota Radiomobile è intervenuto tempestivamente, individuando il veicolo in fuga. Il conducente del SUV ha tentato di sfuggire effettuando manovre pericolose, mettendo a rischio l'incolumità dei passanti e dei militari.

L'Arresto e le Prove del Crimine

L'inseguimento è terminato quando il ladro ha perso il controllo del veicolo, schiantandosi contro un'auto parcheggiata. La perquisizione del SUV ha rivelato vari attrezzi da scasso, tra cui guanti, forbici, giraviti e la centralina originale del veicolo rubato. Inoltre, l'auto presentava evidenti segni di manomissione dell'impianto elettrico e del sistema di accensione, confermando l'intento criminale.

Le Accuse e le Indagini

L'uomo è stato arrestato in flagranza di reato per furto pluriaggravato e resistenza a Pubblico Ufficiale. Nella mattinata odierna, il Tribunale di Pescara ha convalidato l'arresto e ha disposto per l'accusato la misura degli arresti domiciliari. Le indagini proseguono per identificare il secondo individuo, riuscito a fuggire prima dell'arrivo delle forze dell'ordine.