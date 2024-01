Roccaraso si Risveglia sotto un Manto di Neve: Attivi i Cannoni per un Fine Settimana Sciistico

Una nuova spolverata di neve ha imbiancato le montagne abruzzesi durante la notte, regalando freschezza alle piste proprio in tempo per un fine settimana sugli sci a Roccaraso, nel cuore del comprensorio di impianti dell'Alto Sangro. Il comprensorio, che ha inaugurato la stagione lo scorso 7 dicembre, è rimasto l'unico aperto per gli amanti degli sport invernali fino a Natale. Vale la pena ricordare che esattamente un anno fa, il 19 gennaio 2023, iniziava la precedente stagione sciistica in Abruzzo.

"Stanotte è caduta una precipitazione che ha lasciato circa 20 centimetri di neve. Non è stata abbondante, ma ha regalato un tocco incantevole al paesaggio. La precipitazione è già cessata, ma le temperature sono ideali per l'innevamento artificiale, pertanto abbiamo attivato tutti i cannoni sparaneve. Attualmente ci troviamo intorno a -4, -5 gradi", ha dichiarato Bonaventura Margadonna, presidente del consorzio Skipass Alto Sangro, che coordina gli impianti di Aremogna, Monte Pratello, Pizzalto (tra Roccaraso, Rivisondoli e Barrea), nonché quelli distaccati di Pescasseroli e Pescocostanzo.

Il presidente ha aggiunto con fiducia: "Già in questa zona c'è un notevole afflusso di visitatori, poiché la precipitazione era stata annunciata. Pertanto, ci aspettiamo un buon afflusso sulle piste durante questo fine settimana." Al momento, tra Aremogna, Pratello e Pizzalto, sono aperti 13 impianti e 13 piste, con la possibilità di nuove aperture grazie all'innevamento artificiale in corso.