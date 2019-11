Rugby: - 2 al test match Italia v Giappone a L'Aquila. Per l'Italdonne primo allenamento a Paganica

Primo giorno di lavoro per l'Italdonne a L'Aquila. Le azzurre, guidate dal CT Andrea Di Giandomenico, hanno raggiunto il capoluogo abruzzese per l'inizio del raduno, in vista del primo test match autunnale contro il Giappone. L'appuntamento è per sabato 16 novembre allo “Fattori”, con calcio di inizio alle ore 14:30.

Nel pomeriggio di mercoledì le 23 convocate hanno tenuto allo “Iovenitti” di Paganica la prima seduta di allenamento, aperta ai media e ai tifosi. I sostenitori hanno riservato una calorosa accoglienza alla squadra, confermando l'affetto già riservato in passato alla nazionale.

Ad accogliere le Azzurre anche le giovanili delle Belve Neroverdi, (compagine aquilana che milita nella massima serie) che si sono intrattenute con la capitana Manuela Furlan e con Lucia Cammarano, tallonatrice della squadra aquilana. Alla beniamina di casa le giovanissime Belve Neroverdi hanno voluto rendere omaggio con un mazzo di fiori .

Un affetto, quello mostrato dal pubblico aquilano, ricambiato dalla squadra che stamane incontrerà gli studenti della scuola media “Mazzini”. All'appuntamento parteciperà anche la nazionale nipponica, in città già dallo scorso 10 novembre.

“Oggi inauguriamo la nuova stagione – ha dichiarato l'head coach Di Giandomenico – puntiamo a ritrovare il feeling dello scorso, ci sono tutte le condizioni per lavorare bene. L'ospitalità che ogni volta ci riserva questa terra ci dà la giusta grinta per affrontare l'appuntamento di sabato prossimo. Siamo orgogliosi dell'entusiasmo con cui questo territorio risponde ai nostri appuntamenti. Faremo in modo di rappresentare al meglio il movimento”.

I biglietti per assistere all'incontro sono disponibili in prevendita sul circuito liveticket.it e in tutti i punti vendite LiveTicket d'Italia. In città è possibile acquistare i tagliandi presso l'Infopoint della Fontana Luminosa.

Il prezzo dei biglietti interi è di 10 euro per il settore tribuna, 5 per i settori distinti e curva. Per gli under 16 e over 65 è prevista il biglietto ridotto (5 euro) per la tribuna. Ingresso gratuito per gli under 14 (solo settore distinti).

La partita sarà trasmessa in diretta su Rai Sport. Per potenziare il sistema di illuminazione dello storico impianto aquilano, il Comandante del 9° Reggimento Alpini, il Colonnello Paolo Sandri, ha assicurato l'apparato di luci con le torri faro.

“Ringraziamo di cuore il Colonnello e tutto il Reggimento – afferma Antonio Di Giandomenico, presidente del comitato organizzatore – l'esercito italiano è vicino da sempre alla nostra terra e anche stavolta darà un contributo straordinario per la riuscita dell'evento”