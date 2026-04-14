Ruspa impazzita travolge una casa: paura ad Atri, tragedia sfiorata

Un mezzo da cantiere perde il controllo e finisce contro un’abitazione, momenti di forte tensione ma nessuna vittima nel Teramano, accertamenti in corso.

Momenti di forte apprensione nel primo pomeriggio ad Atri, in provincia di Teramo, dove una pala meccanica è uscita improvvisamente dalla carreggiata finendo contro un’abitazione. L’episodio si è verificato in località Cagno, intorno alle ore 13, quando il mezzo, impegnato in attività di movimento terra, ha perso stabilità lungo il margine stradale.

Secondo le prime ricostruzioni, la ruspa avrebbe imboccato accidentalmente un tratto in pendenza, iniziando a rotolare lungo un pendio fino a impattare violentemente contro la facciata di una casa. Nell’urto è stata distrutta anche una tettoia in legno adiacente all’edificio, causando danni materiali ma senza conseguenze gravi per le persone coinvolte.

Il conducente del mezzo è riuscito a mettersi in salvo pochi istanti prima del ribaltamento, lanciandosi fuori dall’abitacolo. Per lui soltanto lievi escoriazioni, mentre l’unico occupante dell’abitazione è rimasto illeso, pur in evidente stato di shock per l’accaduto.

Immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco, giunti dal distaccamento di Roseto degli Abruzzi, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area e a evitare ulteriori rischi. Sul posto anche i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure all’autista, senza necessità di ricovero.

Parallelamente, un funzionario tecnico del comando provinciale di Teramo ha avviato i rilievi per verificare le condizioni statiche dell’edificio. L’obiettivo è accertare la stabilità strutturale e stabilire l’eventuale agibilità dell’immobile dopo l’impatto.

L’episodio riaccende l’attenzione sulla sicurezza nei cantieri e nelle aree limitrofe alle abitazioni, soprattutto in presenza di terreni scoscesi e mezzi pesanti. Le autorità stanno ora ricostruendo con precisione la dinamica per chiarire eventuali responsabilità.