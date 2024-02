Ryanair conferma 16 rotte estive da e per Pescara

Nel programma appena annunciato, la compagnia aerea low-cost Ryanair ha confermato ben 16 rotte per Pescara per la stagione estiva del 2024, promettendo oltre 120 voli settimanali verso destinazioni appassionanti per brevi pause in città come Barcellona, Londra e Praga, oltre a mete soleggiate come Alghero, Catania e Malta. La compagnia, inoltre, baserà un aeromobile B737 presso l'aeroporto di Pescara per soddisfare la domanda estiva.

L'operativo estivo di Ryanair su Pescara comprende una vasta gamma di rotte, sia verso città dell'Unione Europea come Bruxelles e Francoforte, che verso destinazioni nazionali come Milano, Bergamo e Torino. Quest'anno, Ryanair offre una maggiore varietà di destinazioni con un totale di 16 rotte, una in più rispetto alla scorsa estate, offrendo ai viaggiatori una selezione più ampia per le loro vacanze.

Il Presidente di Saga, Vittorio Catone, ha commentato l'annuncio, sottolineando l'attenzione speciale della compagnia verso la Germania, che sarà raggiungibile tramite tre diverse destinazioni: Francoforte Hann, Memmingen e Düsseldorf. Questo è un segnale positivo per la regione, soprattutto dal punto di vista turistico, considerando l'interesse costante dei turisti tedeschi nel visitare le bellezze dell'Abruzzo. La presenza di una destinazione in più rispetto all'anno precedente alimenta le speranze di un significativo aumento del traffico aereo, supportando gli ambiziosi obiettivi prefissati dall'Abruzzo Airport.