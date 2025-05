Ryanair lancia nuove rotte da Pescara: voli low cost per l’estate 2025

L'Aeroporto d'Abruzzo amplia l'offerta estiva con cinque nuove destinazioni europee e italiane, potenziando il traffico passeggeri e l'economia locale.

L'estate 2025 segna un'importante espansione per l'Aeroporto d'Abruzzo di Pescara, grazie all'annuncio di Ryanair sull'attivazione di nuove rotte verso Cagliari, Kaunas, Valencia, Breslavia e Milano Malpensa. Queste destinazioni si aggiungono alle 19 già operative, portando a 21 il totale dei collegamenti disponibili durante la stagione estiva.

La compagnia aerea irlandese ha previsto un incremento delle frequenze settimanali per le nuove rotte, offrendo maggiore flessibilità ai viaggiatori. In particolare, saranno operati due voli settimanali per Breslavia (venerdì e domenica), Kaunas (martedì e sabato) e Valencia (mercoledì e sabato); tre voli settimanali per Cagliari (lunedì, mercoledì e venerdì); e due voli giornalieri per Milano Malpensa, garantendo un servizio continuo e capillare.

Questo ampliamento è reso possibile anche grazie all'introduzione di un secondo aeromobile basato presso lo scalo abruzzese, comportando un investimento complessivo di 200 milioni di dollari. Tale potenziamento ha permesso di aumentare il numero di voli settimanali a oltre 160, con una previsione di crescita del traffico passeggeri del 30% e il supporto a oltre 950 posti di lavoro locali.

L'abolizione dell'addizionale municipale da parte della Regione Abruzzo ha contribuito a rendere più competitivo l'aeroporto, incentivando l'espansione delle rotte e l'afflusso di turisti. Il presidente della Saga, Giorgio Fraccastoro, ha sottolineato come queste iniziative rappresentino un'opportunità significativa per lo sviluppo economico e turistico della regione, con una previsione di 38 voli giornalieri nei periodi di picco e un traffico stimato di almeno 7.000 passeggeri al giorno .