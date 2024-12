SIISL: la piattaforma che rivoluziona l'inclusione sociale e lavorativa in Italia

Il Sistema Informativo per l'Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL) è ora pienamente operativo, offrendo a cittadini e imprese un innovativo strumento per facilitare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, con l'obiettivo di migliorare l'occupabilità e promuovere l'inserimento lavorativo su scala nazionale.

Dal 18 dicembre, il SIISL è accessibile a tutti, rappresentando un'opportunità significativa per il territorio abruzzese. Con oltre 2 milioni di cittadini già registrati e una vasta gamma di corsi di formazione disponibili, la piattaforma mira ad ampliare ulteriormente la platea di utenti, incrementando le opportunità di lavoro e ricollocazione.

Le Regioni e gli Enti locali sono chiamati a svolgere un ruolo cruciale in questo processo, collaborando attivamente per integrare le politiche locali con le funzionalità offerte dal SIISL. Questo approccio sinergico è fondamentale per fornire ai cittadini le risorse e il supporto necessari ad affrontare le sfide del mercato del lavoro.

L'assessore al Welfare e alla Formazione Professionale, Roberto Santangelo, ha espresso soddisfazione per l'implementazione del SIISL, sottolineando l'importanza di questo strumento come motore per la crescita sociale ed economica dell'Abruzzo. Santangelo ha ribadito l'impegno a collaborare con il Ministro Marina Calderone per massimizzare l'impatto positivo dell'iniziativa, con particolare attenzione alle categorie più vulnerabili e alla promozione dell'occupazione giovanile.

Il SIISL rappresenta un hub strategico che unisce innovazione sociale e tecnologica, con l'obiettivo di creare un mercato del lavoro più inclusivo e dinamico. L'invito rivolto a cittadini, imprese e istituzioni è di utilizzare attivamente la piattaforma, riconoscendola come un'opportunità per costruire un futuro migliore per l'intera comunità.