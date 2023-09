STANGATA Bollette Luce e Gas: +12% e +9%. L'Arera Avverte: Prezzi Ancora Sopra il 2019

L'Autorità di regolazione di energia, acqua e rifiuti (Arera) ha annunciato nuovi rincari sulle bollette della luce e del gas per l'ultimo trimestre del 2023. Secondo il presidente di Nomisma Energia, Davide Tabarelli, entrambi gli indici subiranno aumenti significativi. L'elettricità dovrebbe salire del 12%, portandosi a circa 27 centesimi di euro per kWh, sebbene rimanga inferiore alla metà rispetto all'anno precedente. Per quanto riguarda il gas, il rialzo previsto è del 9%.

Il presidente dell'Arera, Stefano Besseghini, ha sottolineato la necessità di un approccio cauto e attento alla situazione del sistema energetico, considerando le variazioni significative nei mercati energetici e l'inflazione più elevata. Besseghini ha sottolineato che i prezzi attuali non possono essere paragonati a quelli del 2019, poiché il settore energetico sta attraversando cambiamenti e iniziative di diversificazione. Pertanto, l'Arera prevede ulteriori aumenti delle tariffe, riflettendo le oscillazioni del mercato che influenzeranno il prossimo trimestre.