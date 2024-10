Sabato e Domenica Chiude il Traforo del Gran Sasso sulla A24

Lavori stradali previsti nel weekend: limitazioni al traffico in entrambe le direzioni tra Teramo e L’Aquila per due giorni consecutivi.

Il tratto autostradale dell'A24 compreso tra San Gabriele e L'Aquila Est sarà interessato da lavori di manutenzione straordinaria, che porteranno alla chiusura temporanea della circolazione veicolare in due giorni distinti del mese di ottobre. L'intervento è stato pianificato per garantire la sicurezza e l'efficienza dell'infrastruttura, con l'obiettivo di prevenire criticità future.

La chiusura del tratto sarà effettuata nelle seguenti date e orari:

Sabato 12 ottobre 2024 : interruzione della circolazione dalle ore 8:00 alle 20:00 nella direzione da Teramo verso L'Aquila . Gli automobilisti in viaggio su questa tratta saranno invitati a utilizzare percorsi alternativi, che verranno segnalati lungo l’autostrada e sulle arterie locali.

: interruzione della circolazione dalle ore nella direzione da verso . Gli automobilisti in viaggio su questa tratta saranno invitati a utilizzare percorsi alternativi, che verranno segnalati lungo l’autostrada e sulle arterie locali. Domenica 13 ottobre 2024: blocco del traffico, sempre dalle ore 8:00 alle 20:00, ma nella direzione opposta, ovvero da L'Aquila verso Teramo.

Le operazioni previste includono verifiche strutturali, interventi di manutenzione del manto stradale e la revisione di alcuni tratti delle barriere di sicurezza, in linea con il piano di riqualificazione dell'autostrada che ha coinvolto diverse tratte negli ultimi mesi. Gli interventi sono stati coordinati per minimizzare i disagi al traffico, programmando i lavori durante il fine settimana e garantendo la riapertura nelle ore notturne.

L'autostrada A24, che collega Roma con il versante adriatico attraverso l'Appennino centrale, rappresenta un'importante via di comunicazione per i pendolari e i turisti, soprattutto in vista delle festività autunnali e dei numerosi eventi previsti nelle città di L'Aquila e Teramo. Per questo motivo, le autorità stradali raccomandano agli utenti di prestare attenzione alla segnaletica e di pianificare i propri spostamenti con anticipo.

Durante la chiusura, sarà messa a disposizione una rete di percorsi alternativi, che includono l’utilizzo della SS80 per chi si sposta da Teramo e la SS17 per chi viaggia da L’Aquila. Questi itinerari garantiranno collegamenti efficaci anche se richiederanno un leggero aumento nei tempi di percorrenza. Ulteriori informazioni e aggiornamenti in tempo reale sullo stato del traffico saranno disponibili sul sito ufficiale della società autostradale e tramite le app di navigazione.

I lavori, indispensabili per assicurare la sicurezza degli utenti, fanno parte di un più ampio progetto di modernizzazione dell'A24, che ha visto interventi recenti su ponti e viadotti. La società che gestisce l'autostrada ha assicurato che il programma sarà completato senza ulteriori chiusure significative nel corso dell'anno, salvo imprevisti legati alle condizioni metereologiche.

Chiunque debba percorrere l'A24 in quei giorni è invitato a consultare le informazioni sui social media o contattare il call center autostradale per eventuali chiarimenti o modifiche al piano di viaggio.