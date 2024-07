Sala Scommesse Sospesa per la Presenza di Minorenni: Li Facevano Scommettere!

Sospesa temporaneamente la licenza di una sala scommesse per aver permesso a due minorenni di giocare.

Il questore Solimene ha sospeso la licenza di una sala scommesse destinata al gioco con vincite in denaro, dopo che indagini della polizia hanno rivelato la presenza illecita di due minorenni all'interno dell'esercizio. Questo provvedimento è stato adottato per proteggere i minori dal fenomeno della ludopatia, sospendendo l'attività per cinque giorni.

Parallelamente, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha emesso un ulteriore provvedimento di chiusura della sala scommesse per dieci giorni, a partire dalla data odierna. Questi interventi riflettono l'impegno delle autorità nel contrastare le violazioni delle normative a tutela dei minori e della legalità nel settore dei giochi e delle scommesse.