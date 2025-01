Saldi invernali a Pescara: folla in centro a caccia di occasioni

Grande entusiasmo per il primo giorno di saldi invernali: centinaia di consumatori si riversano nelle strade dello shopping a Pescara.

Si è aperta ufficialmente la stagione dei saldi invernali a Pescara il 4 gennaio, trasformando il centro cittadino in un animato crocevia di acquirenti. Tra fedeli frequentatori e curiosi turisti, la ricerca del miglior affare ha coinvolto persone di tutte le età, a caccia di giacche, stivali, accessori per la casa, e molto altro.

Le promozioni offrono sconti fino al 50%, come evidenziato dalle vetrine ancora decorate per le festività. Mentre la mattina ha visto un flusso costante di clienti, il pomeriggio ha registrato una vera e propria impennata, complici il clima sereno e l'atmosfera festosa. Secondo molti esercenti, il bilancio della giornata inaugurale è stato decisamente positivo.

Non mancano però le perplessità: il presidente di Confesercenti Abruzzo, Daniele Erasmi, e il direttore Lido Legnini hanno evidenziato come l'attuale collocazione temporale dei saldi possa essere troppo ravvicinata rispetto al periodo natalizio. Alcuni commercianti condividono questa posizione: “Iniziare i saldi così presto non è l'ideale”, afferma un’esercente del centro, mentre altri consumatori trovano conveniente l'avvio immediato per sfruttare le ferie e le promozioni vantaggiose.

Un altro elemento emerso è la preferenza per gli acquisti in negozio rispetto all’e-commerce, nonostante il boom del digitale. I clienti apprezzano l’esperienza tangibile: “Vedere e toccare i prodotti permette di valutarne meglio la qualità”, spiega un cliente. Tuttavia, una minoranza sottolinea come il Black Friday abbia già soddisfatto molte esigenze di shopping con sconti più aggressivi.

Questa partenza promettente per i saldi a Pescara rappresenta un incoraggiante segnale per il commercio locale, che continuerà a misurarsi con l'afflusso dei clienti nelle prossime settimane, offrendo ulteriori opportunità per aggiudicarsi prodotti a prezzi ribassati.