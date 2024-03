Salvata dai Vigili del Fuoco: Donna alla Guida Resta in Bilico sulla Scarpata dopo Incidente

Un drammatico incidente si è verificato lungo la Provinciale 21 vicino a Villa Bozza di Montefino, coinvolgendo una donna alla guida di una Peugeot 308. L'auto è uscita di strada e ha terminato il suo tragitto in bilico sulla scarpata, dopo essersi ribaltata lungo la strada provinciale SP31 tra Atri e Villa Bozza di Montefino.

La vettura coinvolta nell'incidente, una Peugeot 308 SW, è stata guidata da una donna la cui identità non è stata resa nota. Le cause dell'incidente sono al momento oggetto di indagine da parte dei carabinieri di Cellino Attanasio, intervenuti immediatamente per esaminare la scena.

Dopo essere uscita di strada e aver rischiato di scivolare lungo la scarpata, la conducente ha chiamato i soccorsi. Sul posto sono giunti prontamente i Vigili del Fuoco, che hanno ancorato il veicolo incidentato con cavi metallici all'autopompa per garantirne la stabilità.

Successivamente, i Vigili del Fuoco hanno agito con prontezza, aprendo l'abitacolo dell'auto e mettendo in salvo la conducente. Nonostante l'incidente, la donna è uscita praticamente illesa, ma è stata trasportata precauzionalmente all'Ospedale di Atri tramite un'ambulanza del 118 per accertamenti medici.

Il veicolo incidentato è stato recuperato tramite autogrù inviata sul posto dal Comando di Teramo. Durante le operazioni di soccorso e recupero, la strada provinciale è stata temporaneamente chiusa al traffico per garantire la sicurezza delle operazioni in corso.