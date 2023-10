Salvataggio in Mare Aperto: La Guardia di Finanza Soccorre Velisti in Pericolo

Una notte di angoscia per due velisti partiti da Vasto e diretti verso il porto di Comacchio (FE) è stata risolta grazie all'intervento tempestivo della motovedetta della Guardia di Finanza al largo delle coste di Ancona. I due uomini, originari di Reggio Emilia, si erano trovati in una situazione critica quando la loro imbarcazione a vela, lunga circa 9 metri, aveva subito gravi danni a causa del vento forte.

Poco dopo la mezzanotte, l'equipaggio della motovedetta V. 831 - Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza di Ancona - impegnato in un servizio di routine di vigilanza, ha individuato la barca in evidente difficoltà. L'imbarcazione, colpita da un mare agitato e da un vento di scirocco molto forte, aveva subito la rottura dell'albero, che era finito in mare, rendendo impossibili le manovre per raggiungere un approdo sicuro. Mentre le condizioni meteorologiche marine peggioravano e il vento continuava a rafforzarsi, spingendo la barca a vela verso gli scogli, i finanzieri sono riusciti a salire a bordo.

Nonostante le difficoltà e le avverse condizioni meteo, i soccorritori hanno compiuto diversi tentativi per recuperare l'albero e stabilizzarlo a bordo. Questo intervento ha garantito la sicurezza dell'imbarcazione e dei suoi occupanti, permettendo così di scortarla in modo sicuro fino al porto di Marina Dorica.

Grazie alla pronta risposta della Guardia di Finanza, il pericolo è stato scongiurato e i due velisti hanno potuto raggiungere l'approdo in modo sicuro, mettendo fine a una notte di apprensione in mezzo al mare aperto.