Salvato in Extremis: Detenuto Tentato di Suicidio, Polizia Penitenziaria in Azione

Un detenuto della casa lavoro di Vasto è stato ricoverato in terapia intensiva all'ospedale San Pio dopo un tentativo di suicidio, con la polizia penitenziaria che ha giocato un ruolo cruciale nel salvare la sua vita. L'uomo ha riportato gravi ferite.

La notizia è stata resa pubblica dal segretario nazionale Fsa Cnpp, Giuseppe Merola, che ha evidenziato la cronica carenza di personale penitenziario nell'istituto e in altre carceri abruzzesi e italiane, una situazione che inevitabilmente compromette l'organizzazione gestionale.

Il sindacato continuerà a lottare per difendere gli interessi collettivi e per chiedere azioni risolutive. "Sono necessarie misure e provvedimenti per proteggere l'intero sistema penitenziario", ha sottolineato il segretario generale aggiunto della Fsa Cnpp, Domenico Pelliccia, evidenziando gli episodi troppo frequenti nelle carceri italiane che mettono a rischio il personale penitenziario e minacciano l'ordine e la sicurezza all'interno delle strutture detentive.