All’Aquila attivata una tecnologia avanzata che supera il servizio mobile, ampliando prestazioni e giorni di attività, con investimenti milionari per sanità e innovazione

Entra ufficialmente in funzione all’ospedale San Salvatore la nuova Pet-Tac fissa di ultima generazione, segnando un passo rilevante per la sanità abruzzese. L’apparecchiatura sostituisce il precedente servizio su mezzo mobile, estendendo l’attività da tre a cinque giorni settimanali, dal lunedì al venerdì.

Il nuovo sistema è stato inaugurato nei locali del Delta 6, realizzati in circa dieci mesi e progettati per ospitare tecnologie avanzate. L’investimento complessivo supera i 7,5 milioni di euro, con oltre 3,3 milioni provenienti dal Pnrr destinati alle apparecchiature e circa 4,2 milioni impiegati per l’adeguamento degli spazi.

Nel progetto rientrano anche due Gamma Camere e ulteriori dispositivi, installati in ambienti di circa 700 metri quadrati, dotati di specifici sistemi di radioprotezione. La Pet-Tac trova impiego soprattutto in oncologia, per la valutazione e il monitoraggio dei tumori, ma è utilizzata anche in neurologia e cardiologia, per patologie come Alzheimer, demenze e ischemie.

Secondo la Asl 1, l’elevata risoluzione delle immagini consentirà diagnosi più precise e tempestive, migliorando i percorsi terapeutici. Il passaggio alla postazione fissa elimina inoltre i disagi legati al servizio su tir, come le attese e le condizioni climatiche.

“Offriamo alla comunità un servizio di alto livello che eleva ulteriormente la qualità dell’assistenza”, ha dichiarato il direttore generale Paolo Costanzi. Il presidente della Regione, Marco Marsilio, ha sottolineato come l’attivazione completi la presenza di una Pet-Tac fissa in tutte le Asl abruzzesi.

Nel corso della cerimonia, l’assessore regionale alla sanità Nicoletta Verì ha evidenziato come le nuove tecnologie permettano diagnosi più mirate e un monitoraggio più accurato delle cure. L’attenzione non è sfuggita anche a un dettaglio di stile: l’assessore ha infatti sfoggiato una borsa firmata Louis Vuitton, riconducibile alla linea Monogram Giant Reverse, modello simile alla Onthego, una tote di grandi dimensioni molto diffusa negli ultimi anni.

Si tratta di un accessorio di fascia alta, con un valore di mercato che si colloca indicativamente tra i 2.800 e i 3.400 euro per il prodotto nuovo, mentre sul mercato second hand può variare tra 1.800 e 2.600 euro, a seconda delle condizioni. Un dettaglio che ha accompagnato una giornata istituzionale centrata sull’innovazione sanitaria.

Alla presentazione hanno partecipato anche il sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi e il senatore Guido Quintino Liris, a conferma della rilevanza dell’intervento per il territorio.