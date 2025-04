Sanità Abruzzese in Crisi: Tasse Aumentate e Stop alle Assunzioni Pubbliche, Boom per le Cliniche

Il blocco delle assunzioni nel settore sanitario pubblico e l'aumento dell'addizionale Irpef rischiano di favorire le cliniche private, ampliando le disuguaglianze nell'accesso alle cure.

La Regione Abruzzo si trova ad affrontare un disavanzo sanitario di circa 180 milioni di euro per l'anno 2024, una cifra che ha spinto l'amministrazione regionale a intraprendere misure drastiche. Tra queste, l'aumento dell'addizionale Irpef e il blocco delle assunzioni di personale amministrativo nelle aziende sanitarie locali (ASL). ​

Il Dipartimento Salute della Regione, guidato da Emanuela Grimaldi, ha inviato una comunicazione alle quattro ASL abruzzesi, imponendo la sospensione immediata delle assunzioni di personale amministrativo e il blocco dei rinnovi dei contratti con agenzie interinali e cooperative. Questa decisione è stata presa in attesa dell'adozione di modalità esecutive per la realizzazione delle linee di intervento finalizzate al contenimento della spesa sanitaria.

Parallelamente, il Consiglio regionale ha approvato un aumento dell'addizionale Irpef a scaglioni di reddito. Per i redditi fino a 28.000 euro, l'aliquota scende all'1,63%, mentre per i redditi tra 28.000 e 50.000 euro sale al 3,23% e per quelli superiori a 50.000 euro raggiunge il 3,33%. Secondo la Giunta regionale, questa manovra è necessaria per coprire il disavanzo sanitario e rappresenta una scelta equa e responsabile.

Tuttavia, queste misure hanno suscitato preoccupazioni tra i sindacati e l'opposizione politica. Il Partito Democratico ha criticato la Giunta Marsilio per le decisioni prese, sostenendo che il blocco delle assunzioni e l'aumento delle tasse penalizzano i cittadini e il personale sanitario. Inoltre, il Tavolo ministeriale dell'11 aprile non ha approvato i conti della Regione, richiedendo ulteriori documentazioni e chiarimenti. Un altro aspetto preoccupante riguarda il possibile impatto di queste misure sul settore sanitario privato. Con il blocco delle assunzioni nel pubblico e l'aumento delle liste d'attesa, le cliniche private potrebbero beneficiare di un aumento della domanda, sia attraverso convenzioni con il servizio sanitario regionale che tramite accessi privati. Questo scenario potrebbe portare a una maggiore disuguaglianza nell'accesso alle cure, favorendo chi può permettersi di pagare per servizi sanitari privati.​

In conclusione, le misure adottate dalla Regione Abruzzo per affrontare il disavanzo sanitario, seppur necessarie dal punto di vista finanziario, sollevano interrogativi sulla loro efficacia e sull'impatto che potrebbero avere sull'equità e sull'accessibilità del sistema sanitario regionale.