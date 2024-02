Sanremo 2024: Ecco la Scaletta della Prima Serata

La tanto attesa edizione del Festival di Sanremo si apre oggi, 6 febbraio, con il suo caratteristico mix di emozioni e spettacolo. Amadeus, alla guida per la quinta e ultima volta, sarà affiancato da un team di co-conduttori d'eccezione: Fiorello, Marco Mengoni, Lorella Cuccarini, Giorgia e Teresa Mannino. La serata si preannuncia ricca di sorprese e talento, con una line-up di artisti pronti a salire sul palco dell'Ariston.

Il primo ad aprire le danze sarà Marco Mengoni, vincitore dell'edizione precedente, seguito da una serie di performance coinvolgenti. Ecco l'ordine di uscita ufficiale dei cantanti:

Clara

Sangiovanni

Fiorella Mannoia

La Sad

Irama

Ghali

Negramaro

Annalisa

Mahmood

Diodato

Loredana Bertè

Geolier

Alessandra Amoroso

The Kolors

Angelina Mango

Il Volo

BigMama

Ricchi e Poveri

Emma

Nek e Renga

MrRain

Bnkr44

Gazzelle

Dargen D'Amico

Rose Villain

Santi Francesi

Fred De Palma

Maninni

Alfa

Il Tre

Tra gli ospiti della serata, ci saranno Tedua in collegamento dalla Costa Smeralda, Lazza che si esibirà sul Suzuki Stage in Piazza Colombo, mentre Fiorello, Fabrizio Biggio e Alessia Marcuzzi si collegheranno dal glass box di Viva Rai2! di fronte al teatro Ariston. Inoltre, è stata annunciata la partecipazione di Federica Brignone.

Il Festival, come consuetudine, non si farà mancare le sorprese né gli straordinari ospiti, ma sarà anche una sfida al tempo: Amadeus non esiterà a prolungare la serata oltre le 2 di notte per garantire spazio a tutte le esibizioni. L'appuntamento inizia alle 20:40 e promette di regalare emozioni fino alle prime luci dell'alba, quando verrà annunciata la prima classifica provvisoria dei partecipanti votata dalla giuria della sala stampa, tv e web.