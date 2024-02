Santangelo: "18mln dei Fondi di Coesione per la Marsica"

Bagno di folla per Roberto Santangelo, candidato per Forza Italia alle elezioni regionali del 10 marzo 2024 con Marco Marsilio presidente, che stamane ha inaugurato il comitato elettorale a Capistrello.

“Mi sento parte integrante di questa comunità a cui mi lega un ramo delle mie radici familiari. In questi cinque anni abbiamo fatto tanto per le associazioni di questo territorio che portano avanti un lavoro incredibile a livello locale rispondendo direttamente ai bisogni e alle sfide della popolazione, promuovendo il coinvolgimento civico e migliorando la qualità della vita. Con la mia candidatura rinnovo il mio impegno anche per questa realtà”.

Commenta Santangelo e, ricordando le risorse a disposizione grazie all’Accordo di coesione e sviluppo tra il Governo e la Regione Abruzzo, spiega:

“I Fondi di Coesione – continua Santangelo – sono una grande opportunità: oltre 18 milioni, infatti, sono destinati al comune di Avezzano per la realizzazione del nuovo Velodromo comunale, per la valorizzazione del Parco Archeologico dei Cunicoli di Claudio e per le opere idrauliche di depurazione. Pensando alla riqualificazione urbana non dimentichiamo che per i comuni al di sotto dei 30 mila abitanti saranno destinati ben 78 milioni, un’ottima occasione per il rilancio dei nostri paesi e città. Le opere programmate che saranno finanziate riguardano anche la Piana del Fucino che potrà contare su un contributo di 90 milioni.”

Il candidato di Forza Italia al Consiglio Regionale richiama inoltre l’attenzione alle opere che interesseranno l’Alto Sangro:

“Con oltre 13 milioni sarà possibile finanziare opere idrauliche, lavori di completamento, ampliamento dell’impiantistica sportiva e iniziative culturali che valorizzeranno i nostri borghi. A questi si aggiungeranno più di 96 milioni per la mobilità e i trasporti da destinare a opere nella provincia dell’Aquila”.

Concludendo Roberto Santangelo ringrazia i sostenitori:

“Grazie per il sostegno affettuoso che mi state dando durante quest’emozionante campagna elettorale. Con entusiasmo visito quotidianamente i comuni della provincia aquilana e continuerò a farlo per ascoltare le persone, le loro esigenze e le loro proposte”.