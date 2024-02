Santangelo: "ANAS Faccia Attenzione a non Emarginare Poggio Picenze (Aq)"

“Il progetto ANAS di adeguamento del tratto San Gregorio – San Pio delle Camere rischia di emarginare Poggio Picenze dal nuovo progetto di viabilità”.

Interviene così Roberto Santangelo, Vicepresidente del Consiglio Regionale d’Abruzzo e Presidente del Consiglio Comunale dell’Aquila, in merito ai lavori sulla S.S. 17 e spiega:

“La soluzione progettuale attualmente prevista comprende la realizzazione di una serie di complanari, l’allargamento della strada, intersezioni a rotatoria e sottopassi, il tutto in prossimità di abitazioni e di attività, con conseguenti e inevitabili ripercussioni sulla vivibilità. L'opera, invece, dovrebbe garantire un collegamento più sicuro ed efficiente tra le zone e, soprattutto, non dovrebbe condizionare gli abitanti, penalizzandoli.”

Santangelo sottolinea:

“Evitare lo spopolamento delle aree interne è tra le mie priorità e le modifiche alla viabilità previste nel progetto potrebbero comportare l’isolamento del paese di Poggio Picenze, per questo mi farò promotore di una richiesta di aggiornamento della proposta progettuale, alla luce delle esigenze di residenti e commercianti. A San Gregorio, inoltre, dovrebbe essere riprogettato l’ingresso che conduce alle abitazioni MAP, sarà quindi mia cura affinché le opere sulla viabilità proposte siano veramente utili alle comunità locali” conclude.