Santangelo Augura Buon Lavoro al Nuovo Ministro della Cultura e Ringrazia Sangiuliano per il Support

“I migliori auguri di buon lavoro al Ministro della Cultura - Alessandro Giuli - che nel suo brillante percorso professionale ha avuto modo di dimostrare competenza e profonda attenzione verso la sfera culturale. Sono certo che sarà un punto di riferimento importante per continuare la proficua collaborazione tra il Ministero e la Regione Abruzzo, per consolidare le progettualità già avviate e metterne in campo di nuove”.

Con queste parole Roberto Santangelo, assessore con delega ai Beni, Attività culturali e di Spettacolo della Regione Abruzzo, ha voluto accompagnare l’esordio alla Camera dei Deputati del Ministro della Cultura.

“Allo stesso tempo ci tengo a far sentire anche pubblicamente la mia vicinanza a Gennaro Sangiuliano, ringraziandolo per il costante sostegno dimostrato nei confronti dell’Abruzzo e della città Capoluogo di Regione che sarà Capitale Italiana della Cultura 2026” conclude l’Assessore.