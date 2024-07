Santangelo (FI): “Finalmente un welfare a misura di Partite IVA”

L’Assessore al Welfare Regione Abruzzo, Roberto Santangelo: “Plauso per le nuove misure governative a sostegno delle Partite IVA e Lavoratori autonomi. Ne beneficerà anche la platea abruzzese che ne conta circa 9.000”.



“La Regione Abruzzo accoglie con grande favore le recenti misure introdotte a sostegno delle partite IVA e dei lavoratori autonomi, volte a garantire una maggiore stabilità economica e a promuovere lo sviluppo delle attività indipendenti sul nostro territorio”.

L'Assessore al Welfare della Regione Abruzzo, Roberto Santangelo, esprime il suo plauso per l'implementazione a livello governativo di due importanti iniziative: il Concordato Preventivo Biennale (CPB), di natura fiscale, e l'Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa (ISCRO), misura di sostegno al reddito dei lavoratori autonomi gestita dall’Inps.

Il CPB è un istituto fiscale adottato per agevolare i contribuenti, in particolare le piccole e medie imprese, che si trovano in difficoltà economica. Questa misura permette di concordare anticipatamente con l'Agenzia delle Entrate l'importo delle imposte dovute per un periodo di uno o due anni. L'obiettivo è di garantire maggiore prevedibilità e sostenibilità fiscale per i contribuenti.

Le imprese possono conoscere in anticipo l'importo delle imposte dovute per i prossimi due anni, permettendo una pianificazione finanziaria più accurata e sicura.

“La misura riduce la frequenza dei controlli fiscali, semplificando le procedure amministrative e riducendo il carico burocratico” spiega Santangelo “Sapere in anticipo quali saranno gli obblighi fiscali incentiva le imprese a rispettare le scadenze e gli adempimenti, consentendo di gestire meglio la propria liquidità”.

ISCRO è una misura innovativa di sostegno al reddito per i lavoratori autonomi e le partite IVA, gestita dall’Inps, che offre una rete di sicurezza nei periodi di calo dell'attività lavorativa. Grazie a questa indennità, migliaia di professionisti nella nostra Regione potranno contare su un sostegno economico temporaneo che consente loro di superare le difficoltà connesse alla fluttuazione del mercato, senza dover abbandonare la propria attività.

“Queste misure rappresentano una risposta concreta e tempestiva alle esigenze di numerosi professionisti e imprenditori abruzzesi. La nostra Regione si impegna a supportare la platea di circa 9.000 partite IVA e lavoratori autonomi, riconoscendo il loro fondamentale contributo alla crescita economica e sociale del territorio” ha dichiarato l'Assessore al Welfare, Roberto Santangelo.

La Regione Abruzzo continuerà a lavorare a stretto contatto con le istituzioni nazionali e locali per garantire l'efficace attuazione di queste misure e per sviluppare ulteriori iniziative a sostegno del tessuto economico regionale.

In sintesi: l’assessore Santangelo invita tutti i professionisti abruzzesi interessati a prendere visione di queste misure, informandosi presso le Amministrazioni competenti, al fine di sfruttare al meglio le opportunità offerte dal governo per affrontare con determinazione e fiducia le sfide economiche attuali. La Regione Abruzzo è al fianco delle partite IVA e dei lavoratori autonomi, pronta a sostenere il loro talento imprenditoriale e la loro determinazione a contribuire al benessere della nostra comunità.