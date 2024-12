Santangelo sostiene la proposta di legge sulla partecipazione dei lavoratori agli utili

L’assessore al Welfare dell’Abruzzo, Roberto Santangelo, esprime forte sostegno alla proposta di legge sulla partecipazione attiva dei lavoratori nella gestione delle imprese.

Il sostegno alla proposta di legge sulla partecipazione attiva dei lavoratori nella gestione e negli utili delle imprese, recentemente rilanciata dalla Ministra del Lavoro, Marina Calderone, arriva direttamente dalla Regione Abruzzo. L’assessore al Welfare, Roberto Santangelo, ha dichiarato di essere fermamente a favore di questa iniziativa, considerandola un passo fondamentale per il progresso economico e sociale del Paese.

"La partecipazione attiva dei lavoratori è un elemento chiave per il futuro dell'economia italiana. Questo progetto è in linea con i principi costituzionali e ha il potenziale di trasformare positivamente il nostro sistema produttivo", ha sottolineato Santangelo. "Mi impegnerò con tutte le forze per portare avanti questa causa, che è di fondamentale importanza per la crescita e la sostenibilità del lavoro in Italia".

La proposta di legge, che ha ricevuto il sostegno della CISL e dell’attuale maggioranza di governo, è attualmente in discussione presso la Commissione Lavoro della Camera. Il progetto si distingue per la sua innovazione, proponendo un sistema di cogestione nelle decisioni aziendali e la partecipazione dei lavoratori agli utili aziendali, stabilendo diritti anche in ambito finanziario. Santangelo, tra i primi firmatari dell’iniziativa della CISL, ha ribadito l’importanza di rispettare e applicare appieno i diritti sanciti dall’articolo 46 della Costituzione italiana, che promuove il coinvolgimento diretto dei lavoratori nella gestione delle imprese.

Il progetto intende rafforzare il dialogo tra i lavoratori e le imprese, creando un ambiente di collaborazione che favorisca l’innovazione, la competitività e il benessere economico di tutta la comunità nazionale. Santangelo ha espresso anche il desiderio di contribuire a far crescere il paese attraverso politiche che favoriscano una crescita inclusiva, in cui i lavoratori possano essere parte attiva delle decisioni che riguardano il futuro delle loro aziende e dei settori economici in cui operano.