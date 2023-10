Santo Stefano di Sessanio celebra la 'Notte delle Lumere', l'Halloween abruzzese

La suggestiva atmosfera di Halloween si diffonderà tra le pittoresche vie del borgo di Santo Stefano di Sessanio il prossimo martedì 31 ottobre, in occasione della sesta edizione de "La Notte delle Lumere". Questo evento, organizzato dall'associazione culturale Gira e Rigira in collaborazione con la Proloco, rappresenta un omaggio alle tradizioni abruzzesi, offrendo performance itineranti che narrano in modi diversi le origini di questa notte speciale, conosciuta ovunque come Halloween.

Il programma offre ai partecipanti due tour a scelta: uno alle 17, caratterizzato dalla presenza di asini, canti e racconti, e l'altro alle 21.30, ricco di musica, storie e un emozionante gran finale in piazza. Alle 18, è prevista una conferenza "semiseria" condotta da Gino Bucci, scrittore e ambasciatore dell'Abruzzo attraverso la pagina 'L'abruzzese fuori sede', e Domenico Di Felice, noto divulgatore e 'dottor Antiaccademico'.

I due relatori saranno coinvolti nei tour, insieme ad altri talentuosi partecipanti, tra cui l'attrice e narratrice Francesca Camilla D'Amico di Bradamante Teatro, la quale incanterà il pubblico con racconti di fate, streghe, mazzamarrell', lupi mannari, malocchi, misteri e tesori nascosti tra le montagne abruzzesi.

Michele Avolio (DisCanto), musicista, cantore e compositore, accompagnerà i partecipanti in un viaggio musicale alla riscoperta delle radici culturali e musicali della regione, immergendosi nelle tradizioni popolari legate al Capetièmpe e dintorni. La serata sarà completata da una straordinaria presentazione dei rapaci notturni a cura di MajaNocte.