Scandalo Economico nel Mondo dello Sport: Truffati 115mila Euro di Aiuti Covid, 32 Segnalati

Un'inchiesta della Guardia di Finanza ha portato alla luce un grave scandalo economico nel mondo dello sport, con una società sportiva che ha truffato oltre 115mila euro di aiuti Covid. Le indagini, condotte dal Gruppo della Guardia di Finanza di L'Aquila, hanno rivelato contratti retrodatati e accordi per rimborsi spese di dubbia legittimità. In totale, sono stati segnalati 32 individui, di cui due dirigenti dell'ASD Il Gruppo.

L'attività investigativa è stata avviata in seguito a una segnalazione del Nucleo speciale spesa pubblica e repressione frodi comunitarie di Roma. Si è scoperto che i collaboratori tesserati dell'ASD avevano richiesto e ottenuto, tramite false attestazioni, l'indennità "Collaboratori Sportivi" introdotta dal Decreto Cura Italia a causa dell'emergenza Covid-19.

I collaboratori sportivi avevano ricevuto l'indennità pubblica nonostante non avessero mai ricevuto compensi sportivi prima dell'emergenza pandemica, requisito fondamentale per accedere al beneficio economico. I dirigenti dell'ASD, compiacenti, avevano agevolato la truffa, preparando accordi di rimborso spese retrodatati e contattando i giocatori attraverso WhatsApp per ottenere firme falsificate.

L'operazione ha portato al recupero delle somme indebitamente ottenute attraverso artifici e raggiri ai danni delle Casse statali. La Guardia di Finanza ha sottolineato l'importanza di questa attività nel contesto dell'emergenza Covid, in cui i fondi pubblici sono stati fondamentali per sostenere chi ha subito perdite economiche a causa della pandemia. La truffa, perpetrata ai danni dello Stato, consisteva nella creazione di contratti retrodatati dopo l'emanazione dei provvedimenti governativi di sostegno, al fine di ottenere indebitamente aiuti finanziari che non sarebbero stati concessi in precedenza.

L'inchiesta della Guardia di Finanza è parte delle operazioni a tutela della spesa pubblica, un settore cruciale soprattutto in un momento storico segnato dall'emergenza Covid.