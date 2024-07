Scandalo alla Scuola della Guardia di Finanza: Indagini su Presunti Abusi Sessuali

L'indagine sulla Scuola per Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza di Coppito si sta espandendo, coinvolgendo ulteriori casi di presunti abusi sessuali. Dopo la denuncia di un'allieva nei confronti di un capitano, ora indagato per violenza sessuale, la Procura dell'Aquila sta approfondendo per scoprire se ci siano altre vittime coinvolte. Un nuovo elemento centrale nelle indagini è la scoperta di chat compromettenti tra il capitano accusato e tre suoi colleghi, che gettano luce su un possibile sistema di predazione ai danni delle allieve.

Le Chat Incriminanti

Le chat WhatsApp acquisite dagli inquirenti rivelano conversazioni tra il capitano e i suoi colleghi in cui si discutono esplicitamente i nomi delle allieve, definite come prede. I messaggi fanno emergere un linguaggio predatorio e offensivo, evidenziando un atteggiamento di manipolazione e abuso di potere. Frasi come "Diamo il via alla caccia" e "Quella la punisco se non fa come dico io" sembrano indicare un sistema in cui il supporto agli esami veniva offerto in cambio di favori sessuali.

Inizialmente, i tre colleghi sembravano coinvolti solo in commenti alle azioni del capitano, ma le indagini suggeriscono ora un coinvolgimento attivo, portando a ipotizzare il reato di maltrattamenti in famiglia, data la natura chiusa dell'ambiente lavorativo di una caserma. Gli smartphone degli indagati sono stati acquisiti per ulteriori approfondimenti.

La Denuncia dell'Allieva

L'inchiesta è stata avviata grazie alla denuncia di una ventenne, allieva della scuola, che ha riferito di essere stata violentata dal capitano presso la sua abitazione. Secondo la testimonianza della giovane, l'uomo l'avrebbe attirata con una scusa e poi costretta a un rapporto sessuale non consensuale, confermato da un successivo esame medico all'ospedale dell'Aquila.

Nel suo racconto, riportato dal Messaggero, l'allieva descrive come l'uomo abbia cercato di manipolarla e costringerla, ignorando i suoi rifiuti e facendole vivere momenti di grande terrore. "Questo è solo un assaggio di quello che ti farò provare se sabato non ti farai punire", avrebbe detto l'uomo, secondo la denuncia, mentre la ragazza tentava di liberarsi dalla sua presa.

Indagini e Conseguenze

La Guardia di Finanza, insieme alla Squadra Mobile aquilana, sta collaborando con la Procura militare di Roma per far luce sui fatti. L'accusa principale è che vi fosse uno scambio sistematico di favori sessuali per agevolazioni negli esami, una pratica che, se confermata, rappresenterebbe un grave abuso di autorità e una violazione dei diritti delle allieve.

L'indagine è in corso e potrebbe portare a ulteriori sviluppi, inclusa l'identificazione di altre potenziali vittime. La scoperta delle chat e il coraggio della giovane nel denunciare il capitano potrebbero essere fondamentali per rivelare l'entità completa degli abusi e assicurare alla giustizia tutti i responsabili.

Le istituzioni e l’opinione pubblica attendono con attenzione l’evolversi delle indagini, che potrebbero avere ripercussioni significative sulla reputazione della scuola e dell’intera Guardia di Finanza. L’attenzione è ora rivolta al rispetto dei diritti delle vittime e alla necessità di garantire un ambiente sicuro e rispettoso per tutti gli allievi.