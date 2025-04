Scandalo alla Scuola della Guardia di Finanza: Senatrice Cucchi Denuncia Presunti Abusi

La senatrice Ilaria Cucchi presenta un'interrogazione parlamentare su presunti maltrattamenti nella Scuola della Guardia di Finanza dell'Aquila, sollecitando indagini approfondite.​

La senatrice Ilaria Cucchi, rappresentante di Alleanza Verdi e Sinistra (Avs), ha recentemente sollevato una questione di notevole rilevanza, presentando un'interrogazione parlamentare indirizzata al Ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, e al Ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi. Al centro dell'interrogazione vi sono presunti episodi di maltrattamenti e violenze che sarebbero avvenuti all'interno della Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza situata a L'Aquila.​

Secondo quanto riportato, tali episodi coinvolgerebbero gli allievi della scuola, che sarebbero stati sottoposti a vessazioni fisiche e psicologiche durante il loro percorso formativo. La senatrice Cucchi ha espresso profonda preoccupazione riguardo a queste segnalazioni, sottolineando l'importanza di garantire un ambiente educativo sicuro e rispettoso dei diritti umani all'interno delle istituzioni formative delle forze dell'ordine.​

Nella sua interrogazione, Cucchi chiede ai ministri competenti se siano a conoscenza di tali fatti e quali misure intendano adottare per verificare la veridicità delle accuse. Inoltre, sollecita l'implementazione di controlli più rigorosi e l'adozione di procedure trasparenti per prevenire il ripetersi di simili situazioni in futuro.​

Questo intervento si inserisce in un contesto più ampio di attenzione crescente verso le condizioni di formazione e il benessere degli allievi nelle accademie militari e nelle scuole delle forze dell'ordine. Le accuse, se confermate, potrebbero sollevare interrogativi significativi sulla cultura istituzionale e sulle pratiche educative adottate all'interno di queste strutture.​

Al momento, non sono pervenute dichiarazioni ufficiali da parte dei ministeri interessati o dalla dirigenza della Scuola della Guardia di Finanza dell'Aquila. La comunità attende con attenzione eventuali sviluppi e chiarimenti su questa delicata vicenda, auspicando che venga fatta piena luce sui fatti e che, se necessario, vengano adottate misure adeguate per tutelare i diritti e la dignità degli allievi coinvolti.