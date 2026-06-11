Scarcerato dopo l’accusa di violenza sessuale: minacce social al giudice

Dopo la decisione del gip di Avezzano esplode la polemica online. L’Anm Abruzzo esprime solidarietà e denuncia ricostruzioni distorte.

Minacce, insulti e accuse pesanti sui social contro il gip di Avezzano che nei giorni scorsi ha disposto la scarcerazione del presunto autore di una violenza sessuale ai danni di una sedicenne. Il caso riguarda un giovane di origine egiziana, residente in Abruzzo, finito al centro dell’inchiesta dopo la denuncia della ragazza.

La decisione del giudice ha provocato una forte reazione pubblica, soprattutto online, dove sono comparsi commenti durissimi contro il magistrato. Alcuni utenti hanno invocato la pubblicazione dei nomi dei giudici, altri hanno utilizzato espressioni offensive e minacciose, arrivando ad accusare il gip di complicità.

Alla base della scarcerazione ci sarebbero, tra gli altri elementi valutati in sede di udienza, anche le successive dichiarazioni rese dalla persona offesa. Secondo quanto emerso, la ragazza avrebbe riferito di essere stata consenziente al momento del rapporto con l’indagato. Un passaggio che avrebbe inciso sulla decisione di non applicare una misura cautelare.

Sulla vicenda è intervenuta la giunta esecutiva distrettuale dell’Associazione nazionale magistrati Abruzzo, che ha espresso “piena solidarietà” al collega in servizio presso il Tribunale di Avezzano. L’Anm ha parlato di ricostruzioni inesatte circolate dopo l’udienza di convalida dell’arresto e ha contestato la diffusione di versioni parziali dei fatti.

I magistrati abruzzesi hanno inoltre stigmatizzato ogni tentativo di delegittimare la magistratura, soprattutto quando nasce da rappresentazioni distorte che possono orientare in modo errato l’opinione pubblica. Ferma anche la condanna della violenza verbale, ritenuta oltre i limiti del diritto di critica.

Il procedimento resta aperto e sarà la magistratura, nelle sedi competenti, a ricostruire nel dettaglio quanto accaduto e a valutare le responsabilità dell’indagato.